Angelo Pollutri: "La discesa in campo del Giudice Alasssandra Notaro...

Perché La Buona Stagione (per Vasto) precede per idee e iniziative il resto delle compagini in campo per il futuro amministrativo della Città?

La discesa in campo del Giudice Alasssandra Notaro ha sdoganato e invogliato la competizione al femminile e questo non è male.

Ma la cosa piu ingegnosa è che ha una prospettiva di lungo termine risulta essere il Progetto, il sogno della Città a venire.

Una Città moderna, libera, accessibile, trasparente.

Una Città sognata e disegnata in questo momento da un nucleo di donne libere e autorevoli, non certamente utili solo a portare acqua al proprio leader.

Donne libere da vincoli mentali e culturali. Un gruppo di partenza che porta ad esporre e far propri temi moderni.

Per primo una organizzazione della città con temi moderni quali la Città Smart, La Banca del Tempo, il Diritto alla Salute per tutti, Diritto all'acqua sempre, La Città post Covid. Insomma, niente a che fare con il grigiore della Corte dei Conti, o degli uffici del catasto, i visuristi dei fatti degli altri, i misuratori della tristezza cittadina.

Penso che, politicamente, ben poche forze avranno a disposiziine un nucleo di pensiero con tante donne. Anche questo vuol significare "La Buona Stagione". Oguna di coloro che ha avuto il coraggio dell'impegno è esperta del tema di cui porta avanti le idee.

Il mio sogno: vederle tutte assieme per il futuro della Città.

Resta il fatto che, per "La Buona Stagione", le iniziative vengono portate avanti da una donna già Giudice, da una già Parlamentare della Repubblica e un già Parlamentare Europea. Al loro fianco ancora tante donne.

E noi maschi? Organizzare riunioni e Attaccare manifesti. Una inversione di ruolo.

Anche questa è La Buona Stagione.