LA PRO LOCO DI CUPELLO RISPONDE A CAMILLO D' AMICO

Il Comitato direttivo della Preo Loco di Cupello, riunitosi in data 17/12/2020, così risponde a Camillo D' Amico:

Non ci risulta che nell' anno 2020 Tu abbia fatto richiesta di adesione all' Associazione.

La richiesta va fatta con la modulistica che è presente sul sito www.prolococupello.it, può essere fatta da qualsiasi cittadino ed inviata per mail, ma non a mezzo stampa.

La richiesta va indirizzata al direttivo che successivamente si riusnisce e decide se accogliere o meno la richiesta.

Per chi ha sempre rispettato lo statuto e le regole della Pro loco, non ci sono problemi.

Chi attacca e critica l' associazione a mezzo stampa, lettere e/o dichiarazioni varie e chi organizza tesseramento falso, difficilemnete potrà essere socio.

Nel 2019, conosci bene la storia, perchè con lettera R.R. ti è stato contestato di aver fatto recapitare alla Pro Loco di Cupello n° 15 tessere di un'altra sede Pro Loco di Val di sangro, pertanto, non risulti iscritto alla Pro Loco di Cupello.

L'esperienza e la responsabilità apicale ricoperta negli anni precedenti, che rivendichi nella lettera, avrebbero dovuto insegnare il rispetto dello statuto, delle regole e persone.

Cosa che hai costentemente violato in questi anni.

La nostra Associazione che conta oggi 120 iscritti non può rappresentare una posizione minoritaria nel nostro Comune e non appartiene a nessuna forza politica nè di maggioranza, nè di minoranza così come previsto dall' art.1 dello statuto comma 2.

La Pro Loco collabora con il Comune (indipendentemente che sia di centro, di destra o di sinistra) art. 2 c.2.

Quindi ASSOCIAZIONE APOLITICA, aperta alla società e confronto continuo con i problemi reali.

Fai bene a non rassegnarti, ma le regole della democrazia devono essere rispettate nell' interesse generale, altrimenti l' Associazione perde di credibilità quando ci sono persone che vogliono mettere la cappa, comandare per forza e costringere a fare quello che si vuole.

Nella vita non bisogna vivere di ricordi, mai guardare indietro, ma guardare avanti per programmare il futuro dei nostri cittadini, con la speranza che l'anno nuovo che verrà sia migliore, pandemia permettendo, in modo da realizzare il programma già predisposto per il 2021.

Buon Natale Camillo, e felice Anno Nuovo

Cupello 18/12/20