ANGELO POLLUTRI NOMINATO COORDINATORE ABRUZZESE DI AZIONE

Il partito di Carlo Calenda ha un nuovo coordinatore in Abruzzo. Si tratta di Angelo Pollutri, che attualmente è tra i fondatori de La Buona Stagione, il movimento civico che candida alla carica di sindaco il giudice Alessandra Notaro.

Ma Pollutri, che ha 55 anni e fa politica giovane, ha iniziato a militare nella Democrazia cristiana.

Al crollo della prima repubblica è entrato nel Pds ed è stato assistente parlamentare dell' on. Arnaldo Mariotti ed organizzatore della Festa nazionale dell' Unità sull' acqua ad Aqualand. Quindi ha ricoperto la carica di presidente del Consiglio comunale di Cupello e vice presidente della Comunità montana del medio vastese. E' stato sindaco di Cupello (per due mandati consecutivi) e poi consigliere di minoranza, ruolo che mantiene tuttora.

Alle elezioni politiche del 2013 è stato candidato del Pd al Senato; poi presidente della Cerella autoservizi e capo dello staff dell' attuale sindaco di Vasto (da cui ha poi preso le distanze). Negli ultimi anni è stato componente del coordinamento vastese del PD (da cui è uscito in polemica, alleandosi con il gruppo di Angelo Bucciarelli e Maria Amato, usciti dal partito prima di lui).

È amico personale dell' ex premier Enrico Letta, a cui ha conferito la cittadinanza onoraria durante la sua sindacatura.

Diplomatosi all' istituto agrario di Scerni, è stato dipendente Siv - Pilkington, ha gestito il pub Terzo tempo, ha creato il Ristorante Nudo e crudo a Vasto ed attualmente gestisce l' hotel Venezia a Vasto marina.

Come si comprende da questa sintetica biografia, Pollutri è un politico di lungo corso molto creativo ed instancabile lavoratore.

Calenda ha dunque puntato su un abruzzese che può davvero creargli il partito in questa Regione, che peraltro il neo coordinatore conosce bene.

Oggi Azione è data dai sondaggi nazionali intorno al 3% e quindi non possiamo sapere che futuro avrà, ma possiamo già dire che darà filo da torcere al Pd nelle trattative per le candidature comuni e per "eventuali" alleanze... Angelo Pollutri oggi è molto arrabbiato col suo "ex" partito