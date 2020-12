Il Brigadiere Sebastiano Preta, a cura di Antonio Cieri

Dedico questo articolo a tutti i compaesani residenti ed emigrati che non sono venuti a conoscenza che a Vasto è stata titolata una pubblica strada al nostro concittadino "Via Sebastiano Preta", Eroico Brigadiere dei RR.CC. caduto a 31 anni vittima nella lotta al brigantaggio viterbese il 3 giugno 1891.

A Latera ove comandava la locale stazione dei RR. CC. è stato eretto in quegli anni lontani un monumento marmoreo tutt'ora lì esistente;

a Valentano ove è stato seppellito, riposa in una tomba monumentale;

a Viterbo a lui è titolata una caserma dei CC.,

a Celenza sul Trigno ha titolato uno spiazzo Largo Sebastiano oltre una targa marmorea a memoria sulla casa natia on Via Marconi, ex via del Convento.

Nel 1991 la sua figura eroica venne ricordata e celebrata nei tre comuni Latera, Valentano, Celenza sul Trigno, con le diverse delegazioni e autorità militari e civili.