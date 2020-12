Grippa M5S:"Soddisfatta per FONDO DA 500 MILIONI PER AEROPORTI E PERSONALE'

Proseguono i lavori alla Manovra finanziaria alla Camera e buone notizie arrivano per il settore aeroportuale italiano e per il nostro scalo abruzzese grazie ad un emendamento a firma dei deputati del m5s della Commissione Trasporti della Camera con il quale sono stati messi a disposizione 500 milioni di euro in un fondo istituito presso il ministero dei trasporti.

Sul punto così la deputata vastese Carmela Grippa: "Sono risorse che andranno a ristorare, per mancati ricavi, gestori aeroportuali e prestatori di servizi a terra, rispettivamente per 450 e 50 milioni. Al Fondo, potranno accedere - a titolo di anticipazione - i gestori di aeroporti di piccole e grandi dimensioni, nella misura massima del 20% da subito per 315 milioni, e le imprese di handling fino a 35 milioni. E' importante sottolineare che - grazie al tetto del 20% - ad avere maggiori vantaggi dai ristori saranno gli scali medio-piccoli, troppo spesso penalizzati, e che ho seguito personalmente. Inoltre, nello stesso emendamento, viene riconosciuto al personale aeroportuale di poter accedere alla cassa integrazione Covid. Un riconoscimento importante per un settore che ha svolto un ruolo indispensabile in tutto il periodo della pandemia.

Sono particolarmente soddisfatta per i benefici che potranno giungere anche allo scalo Pasquale Liberi. Personale, gestori, aeroporti si sono messi a disposizione del Paese e hanno svolto di fatto un servizio pubblico consegnando medicinali, presidi sanitari e macchinari; quindi bene la misura approvata", conclude la parlamentare M5S.