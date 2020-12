L’UDC CHIEDE CHE VENGANO RIAPERTI GLI UFFICI POSTALI CHIUSI O CON ORARI RIDOTTI

“Riaprire tutti gli Uffici Postali e potenziare il personale”.E’ quanto chiede la Direzione Regionale dell’UDC Abruzzo a Poste Italiane.

“Con la pandemia in corso, vi è stata una riduzione dei servizi e in molti centri della nostra regione gli sportelli al pubblico o sono chiusi, oppure aperti solo per qualche giorno della settimana. E’ una situazione- afferma il segretario regionale Udc Enrico Di Giuseppantonio- che danneggia gli utenti e laddove gli uffici sono operativi, si formano code che determinano aggregazioni, pesanti da sopportare soprattutto per gli anziani a causa delle quali si possono creare le condizioni per il diffondersi del virus, pericolose per i cittadini ma anche per chi opera agli sportelli. Invito- aggiunge Di Giuseppantonio - perciò Poste Italiane a ripristinare le condizioni pre-Covid e di fornire a tutti gli utenti abruzzesi servizi con qualità e con meno disagi. Inoltre, occorre snellire i compiti essenziali (riscossione delle pensioni, pagamento delle bollette, ecc.) che pur vanno garantiti con ulteriore efficienza e con l’aumento del numero di operatori.

Condivido e apprezzo - conclude il segretario Di Giuseppantonio- la richiesta avanzata alla dirigenza di Poste Italiane , nel mese di giugno, dal segretario interregionale del Sindacato Lavoratori Poste della CISL Abruzzo e Molise, Antonio Giannatasio, per garantire un servizio indispensabile e di qualità nonché la riapertura a tempo pieno degli uffici postali”.