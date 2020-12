ALPINI E PROTEZIONE CIVILE AIUTANO LA ASL DI CHIETI

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

In provincia di Chieti ci si prepara alla campagna per lo screening di massa tramite test antigenici che sarà svolta a gennaio contando anche sull'auspicata partecipazione volontaria dei medici di medicina generale e delle farmacie convenzionate. Il progetto è in fase di stesura e sta tenendo conto dell'evoluzione epidemiologica della pandemia nei 104 Comuni della provincia.

I militari del 9° Reggimento Alpini, di stanza a L'Aquila, in collaborazione con la Protezione civile hanno consegnato questa mattina all'Ospedale di Chieti un carico di dispositivi di protezione. Si tratta complessivamente di quasi 130mila unità tra visiere, guanti, mascherine ffp2 e ffp3, tute. Il materiale sarà distribuito al personale dei Comuni, della Croce rossa e altro personale volontario che parteciperà allo screening. In un secondo tempo saranno consegnati anche i tamponi antigenici rapidi.

«Voglio personalmente ringraziare il 9° Reggimento Alpini, l'Esercito italiano e la Protezione civile - ha detto il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schael - per il costante supporto che garantiscono al lavoro dei nostri operatori sanitari in questa fase complessa e delicata per fare fronte alla pandemia da Coronavirus».