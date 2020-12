APPROVATA PANCHINA ROSSA: INSIEME PER CUPELLO RINGRAZIA

Il voto unanime espresso dal Consiglio Comunale di ieri sulla nostra mozione tesa all’istituzione di una “panchina rossa”, a testimonianza della contrarietà della comunità Cupellese contro ogni forma di violenza verso il genere femminile, ci riempie di soddisfazione. Siamo orgogliosi di aver formulato la proposta e di averla condivisa con tutti i gruppi consiliari. Il dibattito consiliare sul punto ha sì evidenziato l’impegno della maggioranza nel portare avanti azioni di natura culturale e di servizio per curare e prevenire ogni forma di violenza contro le donne ma ha reso evidente anche il fatto che, i gruppi di minoranza, hanno ed esprimono comuni sentimenti e non intendono arretrare rispetto ad un impegno altrettanto diretto e protagonista. Noi abbiamo dimostrato un vivo disappunto circa il fatto che il numero di “panchine rosse” possa trovare una moltiplicazione nel numero. A nostro avviso si banalizza così l’importante principio culturale dell’iniziativa. La mozione è stata approvata senza formali emendamenti e, pertanto, adesso dovrà trovare i giusti approfondimenti nella commissione consiliare deputata per la naturale concretizzazione. Ringraziamo sia la maggioranza consiliare di “Eccoci” che l’altro gruppo di minoranza “Risposta Civica” per aver condiviso e fatto propria la nostra proposta. La presenza costante e l’attenzione alle problematiche sociali, economiche e di servizi saranno sempre il nostro faro nell’azione amministrativa unitamente all’individuazione di quelle infrastrutture di cui la comunità necessita.