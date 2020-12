| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

ESPLOSIONE CASALBORDINO,CASANOVA ( LEGA ): " GRAVE LUTTO "



" Sono profondamente addolorato per la tragedia che ha colpito ieri pomeriggio Casalbordino , in Abruzzo. Mi stringo alle famiglie delle vittime, alle quali esprimo sincero cordoglio. Non ci sono parole di fronte ad un così grave lutto. Seguo l'evolversi della situazione passo passo, auspicando che sia fatta rapidamente piena luce sul drammatico evento "

così Massimo Casanova, europarlamentare Lega sulla tragedia avvenuta in Abruzzo.