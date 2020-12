SAN TOMMASO: IL VIDEO DI FOTOCLIC

Se il Comune di San Salvo, per non far “spegnere” (in senso quasi letterale), la tradizione del Fuoco di San Tommaso, che quest’ anno non è stato acceso a causa del covid, ha prodotto un suo video che vi abbiamo proposto in altra parte del sito, noi ci permettiamo di proporvene un altro sempre sullo stesso tema.

Fu prodotto una trentina di anni fa da Fotoclic Alfonso, con voce narrante di Valeriano Moretti, in cui si riconoscono Don Cirillo Piovesan, Sara Del Casale e Gino Del Casale.

Ringraziamo Fernando Sparvieri per averlo postato sul suo profilo facebook: GUARDA IL VIDEO