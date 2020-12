UNO DEI VIDEI DI RUSSEL SMITH

Russel Smith è un inglese che si è innamorato della nostra terra ed ha realizzato molti video nella nostra zona. E’ stato scoperto dalla nostra Mariannina D’ Adamio, che lo ha contattato e lo ha presentato alla nostra Redazione.

Abbiamo invitato il Signor Smith al nostro Premio San Vitale (che faremo, in streaming quest’ anno, il prossimo 29 dicembre, ovviamente vi informeremo meglio nei prossimi giorni).

Lo conosceremo e ve lo presenteremo per poter attivare con lui un rapporto che ci consenta di far fruire ai nostri lettori i tanti video da lui prodotti in questa zona. Intanto vi proponiamo il video su Dogliola