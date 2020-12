PRESENTAZIONE DEL ROMANZO DEL SOCIOLOGO ABRUZZESE, DARIO LEONE

Martedì 29 dicembre 2020 alle ore 18,00 in diretta Facebook, si terrà la presentazione del romanzo “Storie di ordinaria amministrazione”del Sociologo abruzzese e componente del Comitato Centrale del Partito Comunista, Dario Leone. Il dibattito sarà moderato da Carmine Tomeo, editorialista e militante politico. Interverranno Antonio Felice, Segretario Regionale del PC abruzzese e l’On. Marco Rizzo, Segretario Generale del Partito Comunista. Sarà l’occasione per affrontare i temi sollevati dal romanzo quali il fallimento delle politiche delle alleanze sui territori e in ambito nazionale, la fine della sinistra “radicale”, l’assenza dell’agibilità democratica e dello spazio politico “antisistema” ed altro ancora.

Il romanzo che narra di una micro dittatura nel cuore dell’Italia democratica nel periodo della Seconda Repubblica, è già in ristampa dopo pochi giorni dall’uscita e sta ottenendo un’eco rilevante.

La diretta sarà trasmessa a “reti unificate” sulle seguenti pagine Facebook:

https://www.facebook.com/dario.leone.75

https://www.facebook.com/events/818007078933146/?active_tab=discussion

https://www.facebook.com/pcabruzzo