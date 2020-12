Francesco Prospero e Vincenzo Suriani attaccano Basterebbe e Menna

“L’ennesimo disservizio ai danni dei comuni serviti dalla Sasi. Il Consorzio intercomunale guidato da Gianfranco Basterebbe, Presidente della Sasi ed esponente di spicco del Pd regionale, già Sindaco di San Vito e mandatorio elettorale di Francesco Menna nella scorsa campagna elettorale, lascia senz’acqua, stavolta in pieno inverno e durante le festività natalizie, Vasto e buona parte del Vastese. Le rotture delle condotte, i lavori mal programmati ed eseguiti nei periodi più improbabili, il mancato efficientamento della rete, rappresentano un’altra situazione che va “cassata” nell’interesse della nostra Città, che ci auguriamo di cambiare con il Voto dei cittadini vastesi che ci consentirà di mandare a casa anche chi, nel cda della Sasi, ha dimostrato di non essere adeguato al ruolo, non risolvendo nessuno degli annosi problemi che attanagliano le condotte idriche del Vastese.

Non vorremmo che il Presidente della Sasi, come è accaduto nel 2016, si occupi più della campagna elettorale di Menna che di svolgere il lavoro per cui è pagato dai contribuenti. Mentre Vasto resta ancora una volta senz’acqua, il Sindaco ci guarda dai costosi 6x3, di un “forte” cattivo gusto, affissi in tutta la Città in piena pandemia. Vasto e i Vastesi hanno bisogno di altro. Vasto merita altro”.