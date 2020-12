ACQUA: MENNA REPLICA A PROSPERO E SURIANI:

"Da diversi giorni sono in corso a Vasto i lavori di efficientamento della rete idrica e riduzione delle perdite grazie ai 2,1 milioni di euro dei fondi del Masterplan della precedente Giunta regionale a guida D'Alfonso (Pd). Mi chiedo invece che fine abbia fatto l'impegno preso dal Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio (FdI) a margine del tavolo tecnico con i sindaci del Vastese sull'emergenza idrica. Incontro tenutosi quasi un anno fa". A dichiararlo è il sindaco di Vasto, Francesco Menna dopo le parole pronunciate dai consiglieri comunali Vincenzo Suriani e Francesco Prospero di Fratelli d'Italia ai quali chiede di sollecitare il loro Presidente Marsilio di attivarsi nel convertire le parole annunciate in fatti.

"Da oltre 11 mesi aspettiamo azioni concrete in merito", prosegue Menna che pone ai consiglieri Suriani e Prospero una domanda: "Non sarebbe stato meglio destinare gli oltre 14 milioni di euro del Napoli Calcio alla crisi idrica del Vastese? O anche il milione di euro del Festival dei Cartoni Animati, o il milione di euro del Festival del cioccolato.

Invito pertanto i consiglieri Suriani e Prospero a dedicare meno tempo nel commentare i 6x3 (dandone tra l'altro una lettura sbagliata e fuorviante per i cittadini), e dedicare invece le loro "risorse", per chiedere al Presidente Marsilio (FdI) e alla giunta regionale di centrodestra, fondi concreti che possano dare inizio alla risoluzione dell'annoso problema della vetustà della rete idrica che lascia a secco i rubinetti non solo di Vasto ma anche di altri comuni del Vastese", continua Menna che ribadisce il suo continuo e quotidiano dialogo con i parlamentari al governo affinché la vicenda dell'emergenza idrica nel Vastese venga presa in carico anche dal governo con l'invio dei fondi necessari.

"Ringrazio pertanto il Senatore Luciano D'Alfonso, la Deputata Carmela Grippa e il Sottosegretario per i Rapporti con il Parlamento, Gianluca Castaldi per quanto stanno facendo in merito", conclude Menna che auspicava invece un maggior interesse da parte del centrodestra locale attraverso un dialogo costruttivo con la Giunta regionale abruzzese sempre più distante da Vasto e dal Vastese.