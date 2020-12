GRIPPA: RIAPRIRE LE SCUOLE IN SICUREZZA, LE REGIONI ADEGUINO I TRASPORTI

“Riaprire le scuole il prossimo 7 gennaio e farlo in sicurezza è una priorità e ci stiamo impegnando per questo. Oggi in Commissione Trasporti abbiamo ascoltato la Ministra De Micheli alla quale abbiamo chiesto a che punto è l’organizzazione del trasporto pubblico locale per la ripresa delle lezioni”, così in una nota la deputata abruzzese del MoVimento 5 Stelle Carmela Grippa.

“Sono state messe in campo numerose misure: dallo stanziamento di ulteriori 390 milioni di euro per il 2021 per servizi di trasporto aggiuntivi, sia pubblici sia privati, oltre ai 150 milioni stanziati espressamente per il trasporto scolastico. Regioni, Enti locali, aziende di trasporto e uffici scolastici sono stati affiancati dalle prefetture per coordinare e adottare specifiche linee operative e la Ministra De Micheli ha assicurato un continuo monitoraggio insieme alla ministra dell’Istruzione Azzolina e dell’Interno Lamorgese.

Ora, le Regioni e gli Enti locali devono mettere in atto tutti i provvedimenti per potenziare il tpl e garantire, così, il ritorno in classe dei nostri studenti dopo mesi lontani dalle aule, sia in termini di controlli sanitari scolastici sia per quanto riguarda l’adeguamento alle linee guida in tema di trasporto e di corretta comunicazione ai cittadini.

Infatti, nonostante le rassicurazioni del ministero rimangono ancora aperti diversi interrogativi, soprattutto per quanto riguarda il prevedibile maggiore traffico nelle grandi città, consapevoli che – prosegue la deputata - solo con una diversificazione degli orari di entrata e uscita, non solo della scuola ma soprattutto delle attività pubbliche e lavorative in genere, riusciremo a contenere la diffusione del virus.

Il compito della politica è garantire il diritto costituzionale all’istruzione ma anche di muoversi nella massima sicurezza. Nessuno può sottrarsi a questo dovere che i cittadini ci hanno affidato”, conclude la deputata M5S Grippa."