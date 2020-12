Catia Di Fabio nominata responsabile provinciale delle Politiche sociale di FdI

E’ Catia Di Fabio, primo cittadino di Monteodorisio, la persona indicata da Fratelli d’Italia al dipartimento regionale delle Politiche Sociali in rappresentanza della provincia di Chieti.

“Catia è una persona molto attenta a queste problematiche, e la osservo lavorare in silenzio per la sua comunità e per questi aspetti da anni. Inoltre il suo impegno professionale nel campo della scuola e della formazione non può che agevolare questo compito, che le ho affidato ben volentieri, in accordo con il coordinatore Etel Sigismondi” afferma il Portavoce Provinciale Antonio Tavani.

Il Sindaco Di Fabio si è già messa in contatto e a disposizione di Rosa Pestilli, responsabile regionale del Dipartimento, per l’insediamento e le prime iniziative.

“Ringrazio il Presidente Provinciale Antonio Tavani e tutti gli amici di Fratelli d’Italia che hanno voluto la mia nomina a responsabile del dipartimento politiche sociali del partito. Come amministratrice e come donna di destra ritengo le politiche sociali di primaria importanza, specialmente in quest’epoca così dura segnata dalla crisi economica e dal Covid. Condivido questo importante riconoscimento con i miei colleghi e amici del territorio, e dell’Amministrazione Comunale di Monteodorisio, che molto ha fatto e molto sta facendo per venire incontro alle fasce deboli della popolazione da quando si è insediata” ha aggiunto la neo-responsabile appena nominata.