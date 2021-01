NEL 25°, LA PASQUETTA SOLO ON LINE

Quest' anno Gli amici della Pasquetta compiono un quarto di secolo e quindi, se non ci fosse stata la pandemia, le vie sansalvesi sarebbero state inondate di canti festosi dedicati al Dio bambino. Purtroppo, come è noto a tutti, il 5 gennaio (prefestivo in quanto vigilia dell' Epifania) è "rosso" e non sarà possibile fare come in tutti i ventiquattro anni precedenti.

Per non dimenticare, pubblichiamo il video inviatoci da Nicola Iannace, che, ricordando Gli Amici che non ci sono più, tra cui Sandrino Cilli da poco scomparso, ha dichiarato: "Quest' anno non potremmo far altro che vedere Gli amici della Pasquetta on line, ma l'anno prossimo ci rifaremo, perchè festeggeremo il 25°, sia pure con ritardo, attivando un gesto di solidarietà doppia rispetto a quella solita".

E' il caso di vedere questo video, la cui "prolusione" di Mario Di Giacomo si chiude con quattro magiche parole con chiosiamo queste poche righe: "W LA PASQUETTA, W L' EPIFANIA"