FOSSACESIA, ALLO STUDIO NUOVI POSTI AUTO ALLA MARINA

La Giunta di Fossacesia, riunitasi oggi sotto la presidenza del sindaco Enrico Di Giuseppantonio e allargata alla partecipazione degli uffici comunali preposti, ha affrontato il tema delle aree parcheggio a Fossacesia Marina, da destinare alla sosta delle auto nella prossima estate.

“L’aumento di presenze lungo la nostra spiaggia, la crescita di attività di ristorazione, d’intrattenimento e commerciali richiede sin da ora soluzioni per rispondere alla domanda turistica di fronte alla quale cerchiamo di rispondere adeguatamente negli ultimi anni – spiega il Sindaco Di Giuseppantonio -. E’ necessario programmare sin da ora e per questa ragione, con la riunione di oggi, abbiamo avviato un’esame del territorio di località Marina, in modo che gli uffici comunali possano ricercare le soluzioni più idonee per creare nuovi parcheggi. Negli anni scorsi – ricorda il sindaco – siamo riusciti ad aumentare il numero dei posti auto sul lungomare sud ma è opportuno andare oltre. L’estate 2021, così com'è nella speranza di tutti, dovrà segnare la ripresa di un settore come quello turistico, tra l’altro fondamentale nell'economia della nostra città, che ha pagato oltremodo la pandemia. E’ nostro obiettivo dunque mettere in campo tutte le energie per risollevare il lavoro, i sacrifici di coloro che hanno investito e creduto sulle potenzialità di Fossacesia Marina”.

L'Amministrazione comunale di Fossacesia, inoltre, concorderà con il Presidente Pupillo ed i tecnici della Provincia la sistemazione del parcheggio vicino alla vecchia stazione.