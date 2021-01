INCORONATA RONZITTI NUOVA COORDINATRICE DELL' UDC DI VASTO

“E’ una scelta che premia una donna tenace, che ha già dimostrato passione e impegno nella politica, aspetti che potranno essere importanti per una città come Vasto. Siamo convinti che Incoronata saprà mettere su un gruppo giovane, largo e unitario e, inoltre, che saprà aprire l’Udc vastese al mondo cattolico, alle forze moderate di centro, alle associazioni ed alla società civile”– sottolineano Di Giuseppantonio e Buracchio.

“Il 2021 sarà un anno impegnativo, dovranno essere gettate le basi per una ripresa che salvaguardi l'occupazione e offra reali opportunità per la ripartenza. C'è bisogno di senso di responsabilità e di impegno costruttivo a tutti i livelli e Incoronata Ronzitti, che è dotata di una visione moderata, che ha operato anche per un civismo inteso come dedizione alla comunità e possibilità di raggiungere apprezzabili risultati su diversi piani sociali quali quello della salute, della giustizia, del lavoro, della vicinanza ai più deboli, dell’informazione potrà dare il suo contributo in una realtà importante e variegata come quella vastese – aggiunge il segretario regionale Enrico Di Giuseppantonio –.

La prossima primavera Vasto , città importante dell’Abruzzo anche per il turismo nella Costa dei Trabocchi, tornerà al voto per scegliere sindaco e consiglio comunale e l’UDC ci sarà, pronta a interpretare la volontà non solo dei nostri elettori ma di larghe fasce di cittadini”.

Incoronata Ronzitti è funzionario presso il Tribunale di Vasto. Avvocato, giornalista. È presente nel mondo della solidarietà e nelle questioni assai delicate proprie delle categorie più fragili. Candidata alle scorse politiche alla Camera dei Deputati con l'UDC è animata da una profonda passione per la Politica. Ha un percorso di attivismo che l'hanno portata a compiere passi fondamentali nel processo di maturazione della sua coscienza politica, maturazione oggi quanto mai necessaria per fare squadra e sintesi con l'obiettivo unico del ben amministrare finalizzato a creare benessere collettivo e a soddisfare aspettative legittime della comunità.