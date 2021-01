INGAGGIATE SEI BEFANE

Il 5 gennaio, piacevole sorpesa per i bambini di Fresagrandinaria, la cui Amministrazione comunale ha ingaggiato ben sei befane, che hanno fatto visita alle case di tutti i bambini, donando ad ognuno di loro un meraviglioso regalo.

Con l' Epifabia si concludono le festività natalizie.

L' Amministrazione comunale ha cercato di rendere più leggera e gradevole, almeno per i più picolli, questo momento di festa, diverso rispetto agli anni scorsi per via delle ristrettezze sociali, legate alla pandemia.