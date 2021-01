DI CHE COLORE SIAMO OGGI ? E DOMANI ?

Diciamo la verità: con questi continui cambi colori e contrasti tra Governo e Regione comincia a diventare quasi difficile ricordarsi in che zona "anticovid" siamo e soprattutto cosa possiamo fare.

Per questo abbiamo pensato di far conoscere ai nostri lettori che tramite il link sottoriportato è possibile monitorare quotidianamente il colore della zona di appartenenza e le relative restrizioni ed è anche possibile dallo stesso scaricare l'autocertificazione necessaria per gli spostamenti in tutti i casi previsti.

https://covidzone.info/