Il Buon rientro a scuola, scritto dal vice sindaco di Palmoli

I nostri ragazzi come tutti i ragazzi della Regione Abruzzo che frequentano le scuole superiori, oggi torneranno a fare lezione in presenza.

Ogni scuola ha suddiviso il famoso 50 per cento, secondo dei criteri che non ho capito.

I trasporti che tanto la regione ha sponsorizzato, sembrano essere rimasti tutti uguali. Almeno qui a Palmoli.

Secondo un mio parere, non era necessario in questa fase ancora incerta con numeri di contagi in aumento, riaprire le scuole superiori.

Questa non è una gara a chi riapre prima. 4 regioni su 21 ripartono oggi. Le altre ancora ferme.

Non si capisce come devono essere fatti questi benedetti abbonamenti. Perché ogni scuola ha adottato un sistema. C'è chi 3 gg consecutivi chi a giorni alterni chi a settimane alterne. Insomma ci vuole un altro calendario.

La cosa peggiore è che le famiglie si ritroveranno a dover pagare il biglietto giornaliero perché i figli vanno a scuola a fasi alterne.

Nonostante questo indubbio caos, oggi si riparte.

Mi raccomando ragazzi osservate scrupolosamente tutte le misure di sicurezza.

Buon rientro