GIUSEPPE TORRICELLA RISPONDE A CAMILLO D' AMICO

CARO CAMILLO,

CONSIDERANDO QUELLO CHE E’ SUCCESSO DAL 20 DICEMBRE AD OGGI:

L’INCIDENTE SUL LAVORO DI CASALBORDINO, DOVE HANNO PERSO LA VITA TRE LAVORATORI DI CUI UNO GRANDE ATTIVISTA DELLA PRO LOCO DEL SUO COMUNE

LA SCOMPARSA DI DONATO DI RITO, COMPAGNO ED AMICO DI VITA E DI TANTE BATTAGLIE

LE FESTIVITA’ CHE NON VANNO AVVELENATE,MA RICHIEDONO FRATELLANZA,RISPETTO E UMANITA’ TRA LE PERSONE

LA SAGGEZZA,E IL RISPETTO SONO A MIO AVVISO SEMPRE OPPORTUNE, DOVEROSE.

TI RISPONDO IO A LIVELLO PERSONALE,ESSENDO PRESIDENTE PRO-TEMPOREDELLA PRO LOCO DI CUPELLO DA SETTEMBRE 2020:

MI RITENGO UN PRESIDENTE NUOVO,FUORI DALLE LOGICHE DEL PASSATO,CHE VOLEVA GARANTIRE UNA RICOMPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE,IN UNA LOGICA DI DIALOGO E PROGRAMMAZIONE PER IL FUTURO.

BASTAVA,INCONTRARCI,CHIARIRE LA SITUAZIONE CON IL SEMPLICE DIALOGO,NON A MEZZO ARTICOLO DI STAMPA,LETTERE APERTE E FALSITA’.

LA TUA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALLA PRO LOCO E’ PERVEUTA SOLO IN DATA 21/12/2020, DOPO L’INDICAZIONE CHE IL DIRETTIVO DELLA PRO LOCO TI HA SUGGERITO PER EMAIL E MEZZO STAMPA,MA,LE CUI MODALITA’ ERANO GIA’ CHIARAMENTE INDICATE SUL SITO DELLA PROLOCO,CHE TI CONSIGLIO DI CONSULTARE OGNI TANTO.

LA TUA RICHIESTA,COME BEN DOVRESTI SAPERE, VISTO CHE CONOSCI LO STATUTO A MENA DITO,SARA’ ESAMINATA AL PROSSIMO DIRETTIVO E TI VERRA’ COMUNICATO PER ISCRITTO L’ESITO.

HAI SCELTO COME SEMPRE…”L’APPARIRE”,STARE SULLA STAMPA ANZICHE’ IL DIALOGO, TI RIGIRI DALL’ALTRA PARTE,QUANDO CI SONO INIZIATIVE DELL’ASSOCIAZIONE,CI GIUDICHI APPIATTITI SULL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE,NON HAI NEANCHE NOTATO CHE LE UNICHE INIZIATIVE FATTE NELL’ANNO 2020 DA QUANTO SONO PRESIDENTE,NON ABBIAMO NEANCHE RICHIESTO IL PATROCINIO DEL COMUNE.

LA SERA PRECEDENTE DELLA TUA LETTERA APERTA ALLA PRO-LOCO DI CUPELLO,CI SIAMO INCONTRATI CASUALMENTE IN PIZZERIA,ABBIAMO PARLATO UNA DECINA DI MINUTI,NON HAI DETTO UNA PAROLA SULLA PROLOCO,PERCHE’ L’APPARIRE SULLA STAMPA,PER TE,E’ PIU’ IMPORTANTE DEL DIALOGO DIRETTO.

DICE UN VECCHIO E SAGGIO PROVERBIO ABRUZZESE”ARRAVA’ LA COCCE ALL’ASINE CI’ A’ RIFUNNE ACQUE,TEMB’ E SAPONE”.

NON MI INTERESSANO COSE VECCHIE E BEGHE PERSONALI DI UNA VITA,MA GUARDO AVANTI, AL FUTURO CON SERENITA’ E TRANQUILLITA’ E RESPINGO AL MITTENTE TUTTE LE ILLAZIONI PERSONALI NON DEGNE DI RISPOSTA.

FORSE,SIAMO FATTI DI PASTA DIVERSA,MA ANCHE LE NOSTRE STORIE SONO DIVERSE, A TE PIACE, DENIGRARE,DEMOLIRE,DITRUGGERE,MENTRE,IO,CHE MI DEFINISCO UN UMILE CONTADINO,MI PIACE SEMPRE COMINCIARE DALLA SEMENZAIA,METTERE IL SEME, FAR CRESCERE LA PIANTINA PER METTERLA A DIMORA,COLTIVARLA E RACCOGLIERNE I FRUTTI,PER UN FUTURO DIVERSO,PIENO DI GIOIA E SODDISFAZIONI PER I CUPELLESI.

CUPELLO,LI 11/01/2021