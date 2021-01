CONFUSIONE SUL COLORE DELL’ ABRUZZO: LA TESTIMONIANZA DI SIMONE AGOSTINO

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Fino a ieri sera c`era molta confusione sul colore della nostra Regione per la giornata di sabatao 16 gennaio.

Mentre i responsabili del governo regionale hanno pubblicato che per domenica 17 saremo zona arancione, nulla è stato chiarito per la giornata di sabato 16. Così diverse attività, nonostante la gravità economica che sta colpendo il nostro Paese, non hanno avuto alcun chiarimento sulla posizione da assumere nella giornata del 16 gennaio.

Onde evitare confusione, io stesso mi sono rivolto al numero di pubblica utilità Covid nella serata di venerdì 15 gennaio ed il responsabile mi informava che la Regione Abruzzo per LORO risultava zona gialla.

Lo stesso consigliere regionale del m5s Pietro Smargiassi, da me sentito, riteneva per la giornata di gennaio la Regione Abruzzo di colore giallo. Quindi le attività commerciali possono considerarsi in zona gialla…