A CESARE QUEL CHE È DI CESARE...AL PD QUEL CHE È DEL PD.

Non ho memoria di un politico così detestato come Renzi. A sinistra, al centro e a destra provoca indistintamente la stessa orticaria. A dire il vero a destra un po' meno, perché sperano che rimedi all'harakiri di Salvini di due anni fa. Harakiri che diede a Renzi l'opportunità di essere il mallevadore del governo Conte 2. Adesso tutti vorrebbero indistintamente tagliargli la testa.

Ma cosa ha di diverso oggi Renzi, rispetto a quello che solo qualche anno fa era sugli scudi della politica italiana? Niente!!! È sempre lo stesso Renzi di prima, quello che era l'astro nascente della politica italiana. Cari amici e compagni il Renzi Matteo che oggi vorreste ghigliottinare è lo stesso che avete scelto, sostenuto e seguito quando garantì a Enrico Letta che poteva star sereno; quando fece la buona scuola; quando fece il Jobs Act; quando abolì l'art. 18; quando vi portò tutti a sbattere nel referendum Costituzionale, qualche anno fa.Ora vorreste metterlo su una forca.

E va bene, si può anche capire. Quello che non capisco è come fate a non capire che il suo "corsus honorum" politico, glielo avete scritto voi. Quindi non dovreste esagerare con Matteo. Non è che oggi potete far finta di non aver capito con chi avevate a che fare. Se fosse questa la ragione per la quale l'avevate messo sugli altari, a me pare un'aggravante, non un'attenuante.