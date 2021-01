Marcos Aquilano dall'Argentina scrive ai celenzani

Buongiorno a tutti i Celenzani!!

Piacere sono Marcos Aquilano dall'Argentina.

Vi racconto la mia storia. Da piccolo sapevo che la mia famiglia era venuta dall'Italia ma non sapevo niente di più. I sui nomi, come e quando erano arrivati, se avevano un sogno oppure se solo cercavano un po' di felicità.

Dopo il secondo viaggio a Italia nel 2018 -questo con la mia compagna Lucia- comincio la ricerca delle mie radici.

Parto per i documenti di mio papà nonni e bis nonni nel Comune della mia città -Las Flores, provincia de Buenos Aires- poi dopo una ricerca approfondita nel cimitero piano piano uscirono dati che mi portarono lì, sì alla piccola e bella Celenza sul Trigno.

Ancora non sapevo i loro nomi italiani ma comunque faccio lo stesso la richiesta nel Comune di Celenza. Dopo un paio di e-mail con Manola Aquilano -ufficial di anagrafe- non viene fuori nulla. Infatti non sapendo di preciso data di nascita e nomi lei non poteva fare molto.

Continuo indagando e conosco

Concetta Aquilano

-originaria di Celenza ma dopo tanti anni Toscana vera e propria con un bellissimo accento caratteristico- tramite Facebook e lei mi dice di contattare un tale

Antonio Cieri

Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Celenza sul Trigno per circa 35 anni ma adesso in pensione. E un giorno (14 Marzo 2019) arrivai a lui Antonio Cieri. Lui mi ha aiutato molto anzi direi che senza di lui non sarebbe mai arrivato alla fine. Quindi ringrazio con tutto il mio cuore la buona volontà di questa persona che molto volentieri mi ha dato una mano.

Felicemente posso raccontarvi che i miei trisnonni furono Giovanni Aquilano (nato nel 1854 a Chieti) e Sabia Antenucci detta Isabella (nata nel 1856 a Celenza sul Trigno) e si sono sposati a Celenza nel 1878.

Arrivarono all'Argentina nel 1884 Giovanni, Sabia, Nicola Aquilano di 2 anni figlio di questi due, Domenico Antenucci papà di Sabia vedovo all'epoca di Costanza Aquilano, e Maria Josefa Antenucci sorella di Sabia.

Questa famiglia Celenzana ha sempre vissuto a Las Flores la mia città.

Quindi un ringraziamento grande a Concetta Aquilano, al Parroco di Santa Maria Assunta di Celenza sul Trigno Padre Jean Pierre, l'ufficial di anagrafe Manola Aquilano e Antonio Cieri ex Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Celenza sul Trigno e anche appassionato di ricerche storiche.

Vi saluto e vi auguro un buon 2021 per tutti quanti.