VIA AL CORSO PER DIVENTARE UN APICOLTORE

Il Comune di Roccavivara, con il patrocino del “Apiario di comunità di Castel del Giudice” ed in collaborazione con il Gruppo apistico paritetico Volape, ha aperto le iscrizioni per la partecipazione al primo corso per “diventare un Apicoltore”.

Il corso avrà inizio nel mese di febbraio è vedrà come modalità dieci lezioni in videoconferenza e successivamente cinque lezioni pratiche.

Durante le lezioni verrà affrontata la materia apistica a 360 gradi, l’obiettivo principale del corso sarà quello di consentire ai partecipanti di acquisire le nozioni basi per cominciare ad accostarsi all’apicoltura in modo pratico e concreto, assimilando la terminologia tecnica, nonché le informazioni fondamentali per una corretta gestione apistica ai passi con le nuove problematiche e sfide che il settore si trova oggi ad affrontare.

L’apicoltura, può offrire una concreta opportunità di lavoro e di valorizzazione delle aree interne e montane.

Al corso, inoltre, possono partecipare non solo coloro che hanno deciso di diventare apicoltori, ma anche tutti i curiosi per saperne di più sulla vita delle api e sul loro importantissimo ruolo per l’ambiente, l’agricoltura e sulla salvaguardia della biodiversità.

E per ultimo, ma non meno importante, questo corso si pone nell’ambito di un’idea di progettazione che possa valorizzare la Valle del Trigno su concetti chiave come “economia circolare” e “sviluppo sostenibile”.

Per informazioni è possibile contattare i referenti del progetto, ossia, Luigi Di Nunzio, Consigliere Comunale 346 3312126,

Angelo Minni, Sindaco 339 7758907

e Sonia Petrarca 379 1835729.