Dopo il nostro articolo sulla pericolosità degli alberi a Via Australia

Dopo il nostro articolo con la segnalazione della pericolosità degli alberi su Via Australia siamo stati contattati dal consigliere dell' Arap Gianni Cordisco. Il quale ha preso a cuore il problema ed ha fatto mettere in sicurezza la strada con i lavori di potatura, come dimostrano queste foto.

Lo stesso consigliere ci ha anche comunicato che a breve inizieranno i lavori di illuminazione del viale, già messi a progetto.

Ringraziamo il consigliere Cordisco per il tempestivo ed utile intervento da noi al tempo sollecitato