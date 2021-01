Sabato 23 gennaio lo screening a San Salvo ha dato questi risultati: 3.247 tamponi con 3 positivi e 5 dubbi

3.247 tamponi solo nel primo giorno di screenin oggettivamente non sono pochi. Praticamente quasi due cittadini su 10 sono andati in una delle palestre comunali, hanno fatto diligentemente la fila e si sono fatti infilare un bastoncino nelle narici per vedere se siano o meno positivi al coronavirus.

Io stesso sono andato "al seggio" poco fa e mi sono fatto "tamponare" da Ugo Marchetta, medico ed amico.

La palestra non era affollatissima, ma spero comunque oggi si "bissi" (cioè si raddoppi).

Credo che non vanno a farsi il tampone coloro che non vogliono sapere, perchè se risultassero positivi poi dovrebbero stare a casa, ma non è, questo, un atteggiamento corretto, nè per chi non ci va e nè per quelli che da costoro saranno anche casualmente avvicinati; e poi ci sono quelli che non vanno, perchè si sentono bene, che pensano, quantomeno inconsciamente, di essere immuni al virus. Anche questo non è un atteggiamento giusto, perchè abbiamo visto che tutti possono essere contaggiati, anche quelli normalmente attenti.

Il consiglio, dunque, è di andare.

Ps certo, però, che solo l' 1 per mille di positivi sugli analizzati è un dato che fa piacere, ma che appunto certifica che il campione non è esattamente casuale...come ben mi insegnerebbe quella statistica della mia figliola. In ogni caso è giusto andare a farsi i tamponi.