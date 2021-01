Risultati dello screening a San Salvo: sabato 23 gennaio tamponati 3.247 persone e domenica 24 tamponati 2.580 persone, per un totale di 5.827

5.827 tamponi non sono pochi. Praticamente circa 3 cittadini su 10 sono andati in una delle palestre comunali, hanno fatto diligentemente la fila e si sono fatti infilare un bastoncino nelle narici per vedere se siano o meno positivi al coronavirus. Io stesso sono andato "al seggio" e mi sono fatto "tamponare" da Ugo Marchetta, medico ed amico.

Probabilmente non sono andati sia coloro che non volevano sapere, perché se fossero risultati positivi poi avrebbero dovuto entrare in quarantena e sia coloro che, sentendosi bene, hanno pensato, forse inconsciamente, di essere immuni al virus.

Resta comunque da capire e studiare perché sono emersi solo meno dell’ uno mille di positivi sugli analizzati, che se da un dato fa piacere, dall’altro certifica che il campione non è esattamente casuale...come ben mi insegnerebbe quella statistica della mia figliola.