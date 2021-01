A DOGLIOLA NON CI SONO PIU' NE' POSITIVI AL COVID E NE' QUARANTENE

QUESTO L' AVVISO DEL SINDACO ROCCO D' ADAMIO APPARSO SUI SOCIAL

Cari concittadini volevo informarvi della buona notizia arrivata in questi giorni. Aĺlo stato attuale, non ci sono più positivi al Covid 19 e non ci sono più quarantene a Dogliola. La notizia non può che rallegrarci, ma non ci deve fare assolutamente abbassare la guardia, infatti, il pericolo è dietro l'angolo e basta poco per contagiarsi. Stiamo attenti, rispettiamo le regole anti covid e, così facendo possiamo uscire tutti insieme da questa triste situazione. Saluti Rocco