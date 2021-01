Le sfide per l’uguaglianza e l’effettività nell’accesso ai servizi pubblici locali, ai servizi digitali e alla sicurezza alimentare

PROGRAMMA 9:30 Saluti istituzionali Anna Lisa Mandorino, Vicesegretario vicario Cittadinanzattiva Ovidio Marzaioli, Vicesegretario generale Movimento Consumatori Mara Colla, Presidente Confconsumatori 9:45 Introduzione ai lavori Enrico Giovannini, Portavoce ASviS 10:00 Inizio dei lavori I servizi pubblici locali e gli obiettivi di sviluppo sostenibile: il punto di vista dei cittadini Presentazione a cura di Tiziana Toto, Responsabile Politiche dei consumatori, Cittadinanzattiva Sono invitati a discuterne: • Katia Gallo, Dirigente Ufficio Diritti degli utenti, Autorità di Regolazione dei Trasporti • Lorenzo Bardelli, Direttore Divisione Ambiente, Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente Servizi digitali e PA, utilizzo dei dati e tutela del consumatore Presentazione a cura di Rita Rocco, Responsabile Ufficio progetti, Movimento Consumatori Sono invitati a discuterne: • Michele Mezza, Giornalista e Docente Università degli Studi di Napoli Federico II • Anna Papa, Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico Università degli Studi di Napoli Parthenope • Roberto Pupilella, Presidente Seconda sezione TAR Liguria Alimentarsi in modo sano, sicuro e sostenibile: il ruolo della corretta informazione Presentazione a cura di Bianca Maria Sarti, Ufficio Progetti di Confconsumatori Sono invitati a discuterne: • Chiara Dall’Asta, Docente Dipartimento di scienze degli alimenti e del farmaco, Università di Parma • Alberto Spagnolli, Senior Policy Adviser, EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) • On. Maria Chiara Gadda, Camera dei deputati 12:15 Conclusioni Loredana Gulino, Dirigente Generale, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica – Ministero dello Sviluppo economico Modera Michela Finizio, giornalista de Il Sole24ore