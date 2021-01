Buoni postali fruttiferi: al via la campagna “Buono tradito”

Confconsumatori lancia una massiccia campagna di recupero dei risparmi di centinaia di migliaia di risparmiatori (prevalentemente famiglie e pensionati) che una volta sottoscritti i buoni fruttiferi hanno visto (anche dopo il 1986) ridursi i rendimenti. Anche la sede provinciale di San Salvo ha ricevuto diverse segnalazioni in tal senso.

A partire dal 1° gennaio 1987 sono stati emessi i buoni della serie "Q" sottoposti alle prescrizioni del decreto ministeriale del 13 giugno 1986. Per questi buoni si è creata una notevole confusione dovuta all’apposizione di timbri modificativi della stampigliatura originale del Buono, timbri che non co mprendevano e non eliminavano, come non eliminano, la fruttificazione tra il 21º al 30º anno. Decennio sparito secondo l’emittente, che ritiene gli stessi infruttiferi tra il 21° ed il 30° anno.

Ad oggi si è consolidato un orientamento favorevole al risparmiatore presso l’ABF che in casi del tipo ha dato, nella maggior parte dei procedimenti seguiti da Confconsumatori, ragione ai risparmiatori.

Vi è poi il problema della prescrizione, che è determinata in dieci anni dal termine della fruttificazione. Tuttavia, la confusa modulistica fatta di timbri, talvolta contraddittori tra loro e talvolta illeggibile, ha aperto un capitolo doloroso per molte famiglie ed eredi di risparmiatori che si sono visti negare il rimborso per prescrizione.

Altro aspetto riguarda infine l’utilizzo di buoni di una vecchia serie, come, ad esempio, l'emissione in data successiva al 28 dicembre 2000 del buono della serie AF nel vigore delle meno favorevoli serie AA1 e AA2. In tali ipotesi, vale ciò che è indicato nel buono.

Per informazioni su queste tematiche relative ai buoni postali, i risparmiatori/consumatori possono contattare la sede provinciale di San Salvo al 34 347/0834207 o all’indirizzo confconsumatorich@libero.it