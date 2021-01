LA CONFESERCENTI APRE UNO SPORTELLO NEL CENTRO SERVIZI AL CITTADINO DI ATESSA

Da lunedì 1° febbraio la Confesercenti provinciale di Chieti apre uno sportello in Atessa, nel Centro Servizi al cittadino, nella sede di Corso Vittorio Emanuele II, 14. Sarà aperto per quattro giorni alla settimana (lunedì, martedì, mercoledì e venerdì) dalle ore 9 alle 13. Le imprese e i cittadini della zona – informa Confesercenti – potranno contare su uno sportello multitasking che, grazie agli specialisti dell’associazione di categoria, potrà rispondere a diverse esigenze: patronato, Caf e servizi alla persona, sportello Camera di Commercio, sportello informativo su tutele e convenzioni per le imprese associate, sportello credito per le imprese e tutte le informazioni sui corsi di formazione ed aggiornamento professionale.

«Abbiamo voluto aderire a questa utile iniziativa promossa dal Comune di Atessa – spiega Franco Menna - presidente provinciale di Confesercenti – che ci consentirà di essere presenti nel centro sangrino con i nostri servizi di prossimità rivolti sia alle imprese che ai cittadini della zona. In un momento come quello che stiamo vivendo il ruolo delle associazioni di categoria, e dei servizi che erogano, si è rivelato fondamentale per attenuare il disorientamento di cittadini e imprenditori». Lo sportello di Atessa sarà coordinato dalla sede zonale di Confesercenti Lanciano.

“ E’ la prima associazione di categoria – rileva il Sindaco Giulio Borrelli – a sottoscrivere la convenzione con il Comune, che fornirà tutto il supporto logistico necessario. La struttura, che è stata inaugurata a dicembre e ospita anche lo sportello INPS, si arricchisce così di nuovi servizi utili a cittadini e imprese di tutto il territorio. I locali restano a disposizione per altre richieste delle associazioni di categoria, che vorranno aderire alle condizioni previste nella convenzione comunale”.