NON ELOGIO DELLA NOSTALGIA

Vedo aggirarsi tra le strade della nostra comunità un mostro inquietante e invisibile ai più. Questa presenza si manifesta in atteggiamenti di rassegnazione, nel "nulla mai cambierà". Oppure nella nostalgia che rende incapaci di immaginare il futuro, nostalgia cone unico svago che resta in chi è diffidente verso il domani. "Non penserai di riuscire dove noi abbiamo fallito?!"

Vi è una orgogliosa decadenza, una tristezza profonda, una lentezza senile, in chi nato riformista, nuovista, si ritrova davanti al naufragio aggrappato ad un poco probabile richiamo ideologico "chi non è con noi è un nemico che vuole abbattere la nostra appartenenza culturale ". Potrei continuare. Avrei gioco facile nel dimostrare che dietro giovani speranze ci sono gli apparati decadenti di sempre!

Occorre un colpo di reni, un atto potente per uscire da logiche di divisione tra stanche tifoserie. Occorre fare ciò che manca da anni. Costruire un progetto di rilancio della città, un progetto che esca fuori da logiche fallimentari di apparati e dia spazio a competenze, capacità , passione , dedizione. Per costruire la "Grande bellezza " della nostra terra.

Nino Fuiano