ANTONELLA MASCIULLI ELETTA PRESIDENTE DI PAIDEIA A BOLOGNA

E' stato piacevole apprendere dell' elezione di Antonella Masciulli a presidente di Paideia, ma non è stata una sorpresa per chi, come me, l' aveva conosciuta ed apprezzata nelle lezioni dell' amico e collega Angelo Pagano, all' Istituto commerciale locale. Dopo il diploma, Antonella si è trasferita a Bologna e si è fatta apprezzare fino a diventare presidente dell' importante sodalizio bolognese. Nell' esprimere ad Antonella le felicitazioni della nostra redazione, riportiamo volentieri alcune righe, con cui lei stessa descrive il percorso accademico e professionale, che in effetti è in linea con scolastico e formativo fatto a San Salvo.

"Nonostante i 450 km di distanza, di abruzzese ho conservato, ahimè, tutto; cioè l'orgoglio di esserlo che mi riviene in gola quando meno me l'aspetto, citando Ennio Flaiano. Dal 2015 vivo a Bologna dove ho iniziato il mio percorso accademico laureandomi in triennale in Scienze Politiche, Sociali e Internazionali e dove attualmente frequento la magistrale in Politica, Amministrazione e Organizzazione. Fin dall’adolescenza, quando c’è da far valere le scelte di ciascuno in ogni ambito della vita, mi riservo un posto in prima fila. Tutta colpa dell’incontro con Gramsci e il suo “Odio gli indifferenti”.

Da allora, prendere parte alla cosa pubblica è stato irrinunciabile. Tra i miei interessi principali ci sono i temi del lavoro e delle sue nuove forme, politiche sociali e pari opportunità. La mia passione per il welfare di comunità, da sempre mi spinge ad attivarmi nei corpi intermedi della società attraverso la militanza nella vita associazionistica sociale e universitaria. Sono operatrice volontaria di Piazza Grande e rivesto incarichi di rappresentanza studentesca presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. Senza il confronto mi annoio terribilmente. Infatti, è molto facile incontrarmi nei luoghi di discussione, fondamentali per una crescita costante. È anche per questo che sono entusiasta di far parte della nella nuova classe della Scuola di Politiche 2021. A muovere e animare il mio impegno in politica c’è la costante ricerca di un’alternativa a qualsiasi tipo di disuguaglianza. Paideia perché credo convintamente possa essere la risposta."