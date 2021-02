PROCLAMATI ALTRI 3 PRODOTTI TOPICI

Come sa chi ci segue, per i prossimi eventi estivi ci siamo posti l’obiettivo di presentare e far degustare 100 prodotti topici proclamati, partendo dagli 82 che avevamo nell’ estate del 2020.

Il 1° febbraio ne abbiamo proclamati altri tre: la ventricina di vitello, la ventricina del vastese spalmabile e la ventricina di suino affumicata, tutti presentati da Remo Bruno di Roccaspinalveti (le delizie del Barone), già produttore topico con le salsicce di fegato, che ha voluto allargare il suo parterre, rimaneggiando con creatività i prodotti della tradizione.

Invitiamo a vedere e sentire nel video cosa egli ha fatto e cogliamo l’occasione per sollecitare gli altri produttori a presentare “nuovi prodotti, anche rimaneggiati”, con l’obiettivo di arrivare a Quota 100, per una “esplosiva” esposizione non solo agli eventi estivi, ma anche al Museo internazionale del Prodotto topico ed alla Vetrina del territorio.

Su Museo e Vetrina stiamo lavorando per aprirli rispettivamente in provincia di Campobasso ed al centro di San Salvo, in collegamento con la Farm Topical Sharing, nell’ ottica degli allevamenti non intensivi e degli orti sociali.