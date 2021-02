SCREENING DI MASSA A VASTO : è importante la massima partecipazione della Cittadinanza

Abbiamo da tempo sostenuto e sollecitato lo svolgimento di uno screening di massa sulla popolazione vastese, conformemente a quanto stanno facendo molti comuni limitrofi, approfittando dell’opportunità di effettuare una campagna a tappeto offerta dalla Regione Abruzzo e dalle Asl. Ci fa piacere constatare che anche il Comune di Vasto abbia colto questa opportunità, organizzando lo screening per i fine settimana del 6-7 e 13-14 febbraio.

Ci auguriamo che anche da noi, come è accaduto a San Salvo, Lanciano, Francavilla e San Giovanni Teatino, le operazioni di screening si svolgano in maniera ordinata, decorosa, sicura e che coinvolgano la maggior parte possibile della popolazione di Vasto. Avevamo proposto alla giunta Menna un approccio collaborativo, con la convocazione di una conferenza dei capigruppo che informasse e coinvolgesse i rappresentanti di tutte le forze politiche, che mobilitasse nelle operazioni di screening anche i rappresentanti di maggioranza e opposizione, esattamente come è avvenuto a Lanciano e in molti altri comuni. Sarebbe stato un bel segnale, che purtroppo è stato lasciato cadere nel vuoto, anzi addirittura siamo stati accusati di strumentalizzazione politica da un Sindaco che usa ogni occasione per attaccare i consiglieri che gli danno “fastidio” e per postare video o foto sui social che lo ritraggono impegnato, "in solitario", nella lotta alla pandemia. Tuttavia questo atteggiamento poco collaborativo non farà mancare il nostro contributo per non perdere una grande occasione per la lotta contro il Covid, che il popolo abruzzese sta avendo grazie al contributo di Asl, Regione Abruzzo, enti locali, associazioni di volontariato e protezione civile. A tal fine, invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questo importante appuntamento, per arginare la diffusione di un virus che verrà fermata solo con la collaborazione di tutti noi.