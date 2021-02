CARLO RICCIARDI, NEO DOTTORE IN ECONOMIA AZIENDALE

Questa mattina, nella Sala consiliare del Comune di Cupello, l’Agente di Polizia Municipale, Carlo Ricciardi, ha conseguito la laurea in Economia Aziendale, un traguardo raggiunto con sacrificio e desiderio e tra la gioia di familiari e amici. La mia è una gioia particolare, perché Zio Carlo è un membro della mia famiglia e so quanto per lui sia stato importante questo percorso di studi. Infatti, non si è mai tirato indietro di fronte alle difficoltà ed è sempre riuscito a coniugare studio, lavoro e famiglia. Ha sempre cercato di ottenere questo risultato per poter allargare la propria cultura personale e per insegnare ai propri figli valori come costanza, impegno e sacrificio. In ogni caso, la mia non è solo una gioia personale, ma anche quella di un cittadino di Cupello di fronte a un altro cittadino che da anni si impegna per mantenere l’ordine e la sicurezza all’interno della nostra comunità. Essere membro della Polizia Municipale significa compiere quotidianamente un servizio per gli altri e garantire il rispetto delle leggi. È una missione, in altre parole. Zio Carlo ha sempre amato il suo lavoro, tanto da dedicare l’intera sua tesi alla struttura e alle competenze della polizia municipale e al suo rapporto con le istituzioni che governano una comunità. Si è quindi dimostrato un modello di cittadino e lavoratore volenteroso di ampliare le sue conoscenze personali per offrirle, da oggi in poi, alla comunità che serve da anni.

Sono molto felice quindi per Zio Carlo e mi auguro che in futuro possa conseguire traguardi sempre più grandi per metterli a servizio di tutti noi.