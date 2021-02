"PALAMARA E TAORMINA A MONTEODORISIO"

Il consigliere comunale di Monteodorisio, Stefano Moretti, ha inviato una pec al sindaco, con cui ha richiesto la convocazione di una seduta del Consiglio comunale per ascoltare Luca Palamara e Carlo Taormina.

Il consigliere Moretti motiva la irrituale richiesta, riferendo che nel libro dell' ex presidente dell' Associazione nazionale magistrati (Il Sistema, intervista di Alessandro Sallusti a Palamara) quest' ultimo parla anche della Procura della Repubblica di Vasto "competente per territorio" di Monteodorisio.

Non è dato sapere se il sindaco Catia Di Fabio aderirà alla richiesta di Moretti; nè se sia sufficiente la sola firma di Moretti per iscrivere un punto all' ordine del giorno di un Consiglio comunale; abbiamo qualche dubbio circa la competenza comunale su una materia del genere, anche se certo non c' è alcuna norma che può impedire che dei consiglieri si confrontino con persone o personalità locali o nazionali.

Vedremo, dunque, l' esito della richiesta consiliare, rilevando tuttavia, che ci fu un tempo, nel Medioevo, in cui la Contea di Monteodorisio fu più forte e potente di Vasto. Forse è a questo precedente storico che si ispira il battagliero consigliere Moretti?