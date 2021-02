NO AL GOVERNO DRAGHI, NO AL GOVERNO TECNICO: APPELLO ALLE FORZE SOCIALISTE, COMUNISTE, DEMOCRATICHE E REPUBBLICANE

Risorgimento Socialista invita tutte le forze politiche e sociali che si richiamano ai valori costituzionali, d’ispirazione socialista, comunista, democratica e repubblicana a una mobilitazione generale contro il tentativo nascente di dar vita a un Governo del Presidente presieduto da Mario Draghi.

Per la seconda volta in questo decennio la minaccia di un’emergenza economica e sociale viene utilizzata per chiudere gli spazi democratici, per annullare le forme della democrazia formale e per abbattere la scure della macelleria sociale nei confronti dei ceti popolari, dei lavoratori e dei soggetti colpiti dalla crisi.

La via per un Governo di larghe intese con la benedizione delle tecnostrutture sovranazionali ha il compito preciso di far digerire tutte le condizionalità che colpiranno il Paese a seguito dell’elargizione dei prestiti contenuti nel Recovery Fund e – in caso di sua accettazione – del MES sanitario. In questo modo, con il beneplacito del Presidente della Repubblica, si vuole dare un ulteriore colpo alla sovranità del Paese e alla sua autonomia di procedere a politiche di sviluppo industriale autonome, di indipendente collocazione internazionale, per la piena occupazione e la protezione dei salari.

Contro una nuova stagione di austerità dettata da una supposta emergenza Risorgimento Socialista richiama le forze che in questi anni hanno difeso il lavoro e i lavoratori tutti, la Costituzione del ’48 e la sovranità del Paese a un’unità programmatica e di azione.

Per adesioni, scrivere a risorgimentosocialista@gmail.com

https://www.risorgimentosocialista.it/.../no-al-governo.../