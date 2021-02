MORTE DI ANTONIO DEL DUCA, IL RICORDO DELL’UDC ABRUZZO

“Una giornata triste per la nostra regione e per l’Udc. Insieme a Franco Marini è venuto a mancare Antonio Del Duca, ex sindaco di Casacanditella, deputato nelle file della Democrazia Cristiana e parlamentare europeo”.Enrico Di Giuseppantonio, Segretario regionale dell’UDC, esprime così il suo personale cordoglio e del suo partito per la scomparsa dell’ex parlamentare.

“Del Duca è stato una delle migliori figure della Democrazia Cristiana, non solo nel parlamento italiano ma soprattutto nell’Assemblea Europea dove ha ricoperto numerosi e importanti incarichi – ricorda Di Giuseppantonio -. Una vita divisa tra la sua professione di medico e nella politica, intesa come servizio per la collettività. E Antonio Del Duca ne è stato un interprete esemplare”.