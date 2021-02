OSPEDALE DI CHIETI, BOCCHINO (LEGA) REPLICA AI 5 STELLE

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

“ Di nuovo lucciole per lanterne da parte dei consiglieri 5 Stelle ma, dopotutto, vanno compresi: ieri, il loro leader Grillo, ex comico, si è genuflesso al presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi ma, oggi a partire dalle ore 13, l’ex Movimento convertito in partito, terrà un voto sulla piattaforma online Rousseau sul sostegno al governo potenziale a traino leghista e forzista .

Va da sé che la confusione la faccia da padrona all’interno dei 5S a cui mi preme sottolineare che:

la Regione Abruzzo, grazie ai fondi della rete Covid, sta portando a termine un importante intervento di potenziamento. Nel presidio di Chieti ha previsto un finanziamento di 3 milioni 180 mila euro per l’attivazione di 18 posti letto e, a fine mese, si completerà l’intervento con l’attivazione degli ulteriori 7 posti letto. Inoltre aggiungo il pronto soccorso dedicato al Covid inaugurato ad Ortona ma, appare evidente che, i sostenitori del clickday e del vaffaday debbano dare lettura distorta del buon lavoro della Regione Abruzzo per tenere in vita l’ennesimo mutamento politico “

lo dichiara Sabrina Bocchino (Lega), consigliere regionale, replica alle dichiarazioni dei consiglieri 5Stelle sull’ospedale di Chieti.