DRAGHI, GRILLO E I 300 MILIARDI DELL' EUROPA

Se uno vede ciò che è accaduto (e sta accadendo) in questa crisi di Governo da una prospettiva complottista, può pensare che Renzi avesse parlato con Biden, Merkel e Mattarella, convenendo che per il bene dell` Occidente euro-atlantico bisognasse defenestrare Conte e puntare su Draghi.

Se, invece, uno vede ciò che è accaduto (e sta accadendo) in questa crisi di Governo da una prospettiva più realista, può dire che Renzi ha innescato un processo resosi possibile anche per l' avvenuta elezione di Biden, su cui Merkel e Mattarella hanno convenuto ossia che per il bene dell` Occidente euro-atlantico bisognasse defenestrare Conte e puntare su Draghi.

All' interno di questo processo:

LeU, Pd e 5 Stelle hanno definitivamente rinunciato al Governo Conte Ter, cioè ad un centrosinistra, allargato a Mastella e Tabacci;

Salvini ha rinunciato al sovranismo antieuropeista;

Grillo considera oramai Draghi "un grillino che si vuole iscrivere ai meet up" .

Renzi ha potuto avviare un così repentino processo di cambiamento degli equilibri italiani perché:

1 - è un politico, che sa fare politica;

2 - i partiti oggi sono liquidi e quindi cambiano idee e prospettive senza fare dei drammi, cosa che si era vista già nel '18 quando inaspettatamente Lega e 5 Stelle si allearono ed ancor più dopo il Papete, quando le 5 Stelle si allearono col Pd (considerato il Partito di Bibbiano) e con Renzi (considerato amico delle Banche e di Verdini). Adesso si profila addirittura una maggioranza con Berlusconi (considerato alleato della mafia) e con Salvini (accusato di sequestro di persona).

3- la pubblica opinione, per quanto manovrabile, sa che i quasi 300 miliardi del next generation eu significano ripartire dopo la pandemia;

4 - la VERA classe dirigente ha compreso che Conte non ce l' avrebbe fatta, neanche con la famosa maggioranza Ursula (centrosinistra + Forza Italia) e che solo Draghi ha il curriculum che gli consente di mettere nella cassaforte italiana i fondi europei.

Ciò che avrà guadagnato l' Italia dopo questa ennesima figura di merda della classe politica sarà l' utilizzo dei fondi europei. Infatti, i vaccini ce li farà fare Draghi, ma è probabile che ce li avrebbe fatti fare pure Conte, come è altrettanto probabile che le riforme di struttura non li farà Draghi e non li avrebbe fatte Conte.

Ragionevolmente, si può affermare che l' Italia non cambierà in questa fase e che tutti i partiti sono (e restano) sputtanati, ma che almeno avremo quei soldi, ma resta in agenda la riforma delle riforme, che ci renderebbe un Paese normale, con cui onesti progressisti e seri conservatori si alternano alla guida del Governo, con reciproca legittimazione. Chi sa se mai ci arriveremo...

Ps Draghi non è Monti e siamo d' accordo, ma può anche essere che i desiderata della maggioranza e del mega ingranaggio di sistema possano essere bloccati da qualche piccolo granellino di sabbia. In tal caso ne dovrebbero beneficiare le Opposizioni di destra (Fratelli d' Italia) e di sinistra (quale mai sarà?)