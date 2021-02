Ho un caro ricordo di Franco Marini, che ho avuto modo di conoscere ed apprezzare soprattutto nel ventennio tra il 1990 e il 2010.

Conservo l'eco di alcune belle chiacchierate, pubbliche e private, di tanti consigli e di affettuosi rimproveri e persino di qualche bel momento di convivialità e amicizia. Quando ci fu la diaspora democristiana, con alcuni amici demmo vita a San Salvo alla nascita del Partito Popolare, impresa difficilissima per chi ha vissuto la politica in quegli anni.

Non avevamo una sezione e ci ritrovavamo in un garage portandoci le sedie da casa. Organizzammo una riunione in un cinema cittadino per presentarci in pubblico e venne a tenerci a battesimo Franco Marini. Eravamo in quindici quella sera del 1993, compreso Marini, il suo autista e il tecnico del microfono. Eppure quella sera fu proprio Franco Marini, mentre leggeva la delusione sui nostri volti, a farci una lezione di politica, democrazia, impegno, lotta, coraggio e cultura che ancora oggi sento ribollire nel cuore. Grazie alla pazienza e alla spinta di Franco marini costruimmo un bel gruppo in città e nel territorio, avemmo successi impensabili, tante amiche e tanti amici furono protagonisti veri di buona politica.

Da allora Franco Marini non ha mai smesso di venire a San Salvo, in qualunque occasione e per sostenere qualsiasi battaglia. Ora, parafrasando San Paolo, "la buona battaglia è finita", comincia una Grande Stagione senza fine. Esprimo ancora la mia commossa preghiera e la mia sincera ed affettuosa gratitudine.