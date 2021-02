Forno Crematorio, il centrosinistra risponde al centrodestra

In merito alla nota stampa diffusa dalle liste di maggioranza di San Salvo sul Forno Crematorio, i gruppi consiliari San Salvo Città Nuova, Lista Popolare e Per San Salvo hanno dimostrato ancora una volta la loro virulenta offensività nei confronti dei consiglieri del centrosinistra che in questi tre anni e mezzo mai si sono permessi di rispondere in maniera impertinente contro gli stessi, ma hanno invece sempre cercato di fare un'opposizione Politica e Costruttiva senza mai scendere sul personale e sulle offese.

Perché riteniamo che il bene e il futuro della città passi attraverso il Dialogo, il Confronto e la Costruzione e che qualora si presentasse l'opportunità di iniziare a gettare le basi di un unico ambito "San Salvo-Vasto-Cupello", l'opportunità non può e non DEVE essere accantonata con la frase: "Non risultano proposte di altri Comuni".

E' necessario pertanto dimostrare la capacità di andare oltre gli steccati politici e i recinti comunali. Dono haimé lontano al centrodestra sansalvese.

Al netto delle leggi che DEVONO essere rispettate sempre e comunque - come sempre fatto dal centrosinistra - è evidente che l'interesse della maggioranza di centrodestra è quello di costruire il Forno Crematorio, a 20 metri da un’attività commerciale, a 50 metri dal nuovo Polo Scolastico e a 100 metri da un centro residenziale che sta nascendo senza valutare minimamente la possibilità di poterlo costruire al di fuori del centro abitato trincerandosi dietro “la legge”.

Riteniamo pertanto la scelta dell'Amministrazione comunale una scelta scellerata e devastante per la nostra città.

Lotteremo fino alla fine affinché ciò non avvenga e invitiamo nel contempo la Sindaca Magnacca a valutare con umiltà la costruzione di un Forno Crematorio unico con le comunità confinanti.

Se si vuol perseguire questo obiettivo, la strada la si trova.

I consiglieri comunali di centrosinistra

Marika Bolohnese (Iv)

Antonio Boschetti (Pd)

Gennaro Luciano (Pd)

Gianni Mariotti (Pd)

Fabio Travaglini (Più San Salvo)