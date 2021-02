L’esperienza della Ricoclaun allo Screening anti Covid di Vasto

Abbiamo aderito subito, con estremo senso di servizio verso la comunità, alla proposta del Sindaco di Vasto, Francesco Menna, di fare parte dell’organizzazione di volontari dello Screening anti Covid. Nel weekend del 6 e del 7 febbraio, i clown Ricoclaun hanno fatto parte all’accettazione presso l’Auditorium della San Paolo. Ma questa settimana è arrivata da parte di Angelo Marzella, che ha la funzione tecnica di pianificazione del centro operativo comunale di Vasto per la gestione e coordinamento della forza volontaria, la richiesta di aderire proprio nella nostra veste di clown allo screening di sabato mattina, dedicato ai bambini e al personale della Scuola.

Ieri, con il freddo gelido e la pioggia, a dire la verità aspettavamo un’adesione sporadica. E’ stata una piacevole meraviglia, vedere invece una fila interminabile di bambini, accompagnati dalle loro famiglie già dalle 8, fino alle 14. Tantissimi bimbi dai 6 anni in su, pronti ad eseguire il loro primo tampone. I clown: Eric, Rosaria Spagnuolo, Sampei, Elia Faini,Ventolo, Paolo Guidone, Paperotta, Rosalba D’Adamo, Pallino, Roberto Novelli e Nuvoletta, Maria Villamagna, si sono disseminati nel PalaBcc nelle varie postazioni sanitarie per donare sorrisi colorati e infondere coraggio a tutti. Abbiamo chiacchierato con i bambini dei loro vestiti di carnevale, dei loro cartoni animati preferiti, della loro squadra di calcio e molto di più, per distrarli, per sdrammatizzare e siamo stati vicino ai bravissimi pediatri, medici e infermieri predisposti al tampone, che con grande professionalità e gentilezza hanno accolto piccoli e grandi.

“Siediti ora, come se la sedia fosse la poltroncina del cinema e guarda in alto, come se nel soffitto ci fosse lo schermo gigante. Stanno per trasmettere il tuo film preferito, chiudi gli occhi… sono solo 5 secondi”, “Ora facciamo il gioco della formichina… 5 secondi e il dottore con questo morbido stuzzicadente la trova subito” “Bravissimo, sei stato un vero campione!” ecc. Piccoli istanti di coraggio, che con i clown Ricoclaun sono stati più facili. La stragrande maggioranza dei bambini, anche molto piccoli, hanno dimostrato una grande serenità nel prestare il proprio “nasino” all’esame del tampone. Pochissimi sono stati quelli irrequieti. Noi Ricoclaun alla fine della mattinata eravamo stanchi ma felici, per aver di nuovo indossato i nostri amati camici colorati, per essere stati utili con la nostra colorata simpatia all’importante attività di screening e soprattutto per aver incontrato tantissimi simpatici bambini.

Tanti i volontari presenti all’accettazione e al servizio d’ordine: Ac San Giovanni Bosco, Ac San Giuseppe, Admo, Agesci branco, Agesci clan, Agesci Coca, Agesci Set. Reg. le Pc, Amici Domenico Savio, Anfass, As. Arma Aereonautica Vasto, Ass. Adriatica per gli immigrati, Avis, Comunità Gesù Risorto, Confraternita della Madonna de la Salet, Confraternita Sacra Spina e Gonfalone, Cooperatori Salesiani, Croce Rossa, Diaconia Salesiani, Giochiamo a Fare Teatro, Gruppo Protezione Civile Locale, Insieme al DopoScuola, Oratorio Don Bosco, Parrocchia San Marco, Polo Liceale Mattioli, Ricoclaun, San Paolo Parrocchia e ass. Un Buco nel Tetto.

Il Sindaco, e tutta l’organizzazione allo Screening ha ringraziato tutti i cittadini per la grande partecipazione e il notevole senso di responsabilità mostrato anche in questa occasione e i tanti volontari e associazioni che hanno dedicato il loro tempo libero alle attività di screening.