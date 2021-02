CERIMONIA RINNOVO CONCESSIONE ABBAZIA DI SAN GIOVANNI IN VENERE

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Il 18 febbraio alle ore 10.30, presso il Parco dei Priori di Fossacesia, il Prefetto di Chieti, Dott. Armando Forgione, firmerà con i rappresentanti dei Padri Passionisti, Padre Vincenzo e Padre Marcello, alla presenza del Sindaco, Enrico Di Giuseppantonio e dei rappresentanti della Giunta e del Consiglio comunale, l'atto di concessione in uso gratuito dell’Abbazia di San Giovanni in Venere, di proprietà del FEC (il Fondo per gli edifici di culto del Ministero degli Interni) all'Ente Provincia Maria Santissima della Pietà di cui sono parte i Padri Passionisti.

Con l'accordo viene formalizzato il rinnovo, dopo venti anni, della concessione per l'uso gratuito dell'Abbazia da parte del FEC ai Padri Passionisti. L'incontro avverrà a numero chiuso e nel pieno rispetto delle norme vigenti per l’emergenza epidemiologica Covid-19.