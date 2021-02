Il 18 febbraio in tutta San Salvo non ci sarà acqua dai rubinetti

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

A causa della rottura della condotta principale dell’acquedotto Del Verde in località Buonanotte è stata sospesa l’erogazione idrica nella giornata di giovedì 18 febbraio 2021, in tutta la città di San Salvo (esclusa San Salvo Marina) fino a riparazione ultimata. I tecnici della Sasi sono già al lavoro e stimano che la regolare distribuzione dell’acqua avverrà in prima serata.

La Sasi si scusa per l’improvvisa interruzione.