PROPOSTA DI LEGGE POPOLARE CONTRO IL NAZIFASCISMO

Il 19 ottobre scorso il Comitato Promotore, presieduto dal sindaco di Stazzema, Maurizio Verona, ha depositato una proposta di iniziativa popolare allo scopo di disciplinare pene e sanzioni in capo a chi attua propoaganda fascista e nazista, con ogni mezzo, sia su social che con la vendita di gadget.

Servono 50.000 firme per far arrivare la proposta in Parlamento ed avviare l'eventuale iter legislativo.

Per firmare bisogna andare nel proprio Comune di residenza, codsa che ha già fatto Osvaldo Menna, rilevando, purtroppo, che a San Salvo al momento le firme non sono molte. Per questo, Menna in qualità di Responsabile del locale Circolo dell' Avanti, chiede a tutti i sinceri democratici di andare a firmare.